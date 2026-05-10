ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : May 10, 2026 at 11:12 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ,"ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਈਡੀ ਤਰੁੰਤ ਕਰੇ LOC ਜਾਰੀ-ਕਬੂਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਉੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਲਜ਼ਾਰਇੰਦਰ ਚਾਹਲ ਕਥਿੱਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਸੂਖਦਾਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਵਾਲਾ/ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰੈਕਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਕਚਰ ਅਭੀ ਬਾਕੀ ਹੈ..."
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਾਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਨਾਲ ਆਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਛਾਪ ਛੱਡੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਰਕ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸਸਤੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਈ ਹੋਈ ਅਟੇਂਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।"
"ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕ..."
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕ ਕਦੇਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਡਰਪੋਕ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਝੂਠ ਅਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ।"
👉 ਸਬ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) May 9, 2026
🚨 Breaking
👉 After ED Raid and Sanjeev Arora arrest, culprits are finding ways to flee.
👉 CM Bhagwant Mann's Close aides who has managed all racket of Hawala/money exchange, are about to flee from India
👉 Gulzarinder Chahal reportedly has already fled…
ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿਵਾਉਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਅਜਿਹੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ, ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਤੱਥ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੋ
ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ, ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਤੱਥ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਚਾਇਆ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦਿਵਉਦੇ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ, ਹੇਰ-ਫੇਰ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਆਪਣੀ ਬਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਵੱਲ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਕਿ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਬਣੋ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ।"
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ
ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੱਕਣ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਬਣਾ ਨਹੀਂ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ"
