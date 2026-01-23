Border 2 Review: ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉਤੇ ਛਾਈ 'ਬਾਰਡਰ 2', ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ
'ਬਾਰਡਰ 2' ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : January 23, 2026 at 12:23 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਸਟਾਰਰ ਯੁੱਧ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅੱਜ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 'ਬਾਰਡਰ 2' 1997 ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਬਾਰਡਰ' ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਤਰਨ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਸੀਨੀਅਰ ਫਿਲਮ ਵਪਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤਰਨ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੀ ਤਰਨ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ: "ਸ਼ਾਨਦਾਰ" ਉਸਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਟਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸ਼ਕਤੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਮਾਣ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਲਮ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਮਾਂਚਕ ਯੁੱਧ ਗਾਥਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਲਟ ਕਲਾਸਿਕ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ #Border2 ਬਹਾਦਰੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਨਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।"
ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ "ਅੰਤਮ ਸ਼ਬਦ...#Border2 ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ...ਇਹ ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਹੈ ਜੋ ਗਰਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਸੁਮਿਤ ਕਡੇਲ ਨੇ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਬਾਰਡਰ 2 1997 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਗਰਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ।
'ਬਾਰਡਰ 2' ਬਾਰੇ
ਬਾਰਡਰ (1997) ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨਿਧੀ ਦੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ, ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ, ਮੇਧਾ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਅਨਿਆ ਸਿੰਘ ਹਨ।
