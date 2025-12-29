ETV Bharat / entertainment

ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ 'ਘਰ ਕਬ ਆਓਗੇ' ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ

'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ 'ਘਰ ਕਬ ਆਓਗੇ' ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Ghar Kab Aaoge Teaser Out
Ghar Kab Aaoge Teaser Out (Photo Credit: Film Poster)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ...ਬਹੁਤ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੀਤ 'ਘਰ ਕਬ ਆਓਗੇ' ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੋਨੂੰ ਨਿਗਮ, ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ 2 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਲੌਂਗੇਵਾਲਾ-ਤਨੋਟ, ਜੈਸਲਮੇਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਦੀਵੀ ਕਲਾਸਿਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਟੀਮ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੂ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਮਿਥੁਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗੀਤ, ਮਨੋਜ ਮੁੰਤਸ਼ੀਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

'ਘਰ ਕਬ ਆਓਗੇ' ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਹੈ। ਇਹ 1997 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਸਲ ਬਾਰਡਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੈ। 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਉਹੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਪਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਨਾਲਿਸਟ ਸੁਮਿਤ ਕਡੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਗੀਤ ਜੋ #Border2 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਕੋਨਿਕ #GharKabAaoge ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।" ਉਸਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਣੇ ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ X 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਆਈ। ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ 2 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ 31 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ BookMyShow ਦੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯਕੀਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਬਾਰਡਰ 2 ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਾਣੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸੁਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ।

ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਬਾਰਡਰ 2 ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ, ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਧੀ ਦੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ। ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੇਧਾ ਰਾਣਾ, ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ 23 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

