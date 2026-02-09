ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2', ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ 450 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ

ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2', ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ 450 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ
'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 17 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 17 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 450 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 350 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਸਟਾਰਰ ਜੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਫਿਲਮ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਧਮਾਲ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
'ਬਾਰਡਰ 2' ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਨ 17
'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 450 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, 458.16 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 350 ਕਰੋੜ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 323.89 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਹਨ।
ਸੈਨਲਨਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 6.90 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ 21.17% ਦੀ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 375.12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 50 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 30ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ 'ਧੂਮ 3', 'ਕਾਂਤਾਰਾ', 'ਟਾਈਗਰ 3', 'ਆਦਿਪੁਰਸ਼', 'ਕੁਲੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੀ ਕਮਾਈ (ਭਾਰਤ)
- ਦਿਨ 1: 32.10 ਕਰੋੜ
- ਦਿਨ 2: 40.59 ਕਰੋੜ
- ਦਿਨ 3: 57.20 ਕਰੋੜ
- ਦਿਨ 4: 63.59 ਕਰੋੜ
- ਦਿਨ 5: 23.31 ਕਰੋੜ
- ਦਿਨ 6: 15.04 ਕਰੋੜ
- ਦਿਨ 7: 13.14 ਕਰੋੜ
- ਦਿਨ 8: 12.53 ਕਰੋੜ
- ਦਿਨ 9: 20.17 ਕਰੋੜ
- ਦਿਨ 10: 24.22 ਕਰੋੜ
- ਦਿਨ 11: 6.52 ਕਰੋੜ
- ਦਿਨ 12: 6.69 ਕਰੋੜ
- ਦਿਨ 13: 4.88 ਕਰੋੜ
- ਦਿਨ 14: 3.91 ਕਰੋੜ
- ਕੁੱਲ 323.89 ਕਰੋੜ
'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 'ਬਾਰਡਰ 3' ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਿਧੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ 'ਬਾਰਡਰ 3' ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਮੇਧਾ ਰਾਣਾ, ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਅਨਿਆ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
