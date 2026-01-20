ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ 'ਬਾਰਡਰ 2', ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ 'ਬਾਰਡਰ 2', ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫਿਲਮ 'ਜਾਟ' ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 20, 2026 at 4:12 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਬਹੁ-ਉਡੀਕ ਜੰਗੀ ਡਰਾਮਾ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਓਪਨਿੰਗ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲਮ ਨੇ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਮਾਈ ਹਰ ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਬਾਰਡਰ 2' ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.97 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਬਲਾਕ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਬਲਾਕ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 4.96 ਕਰੋੜ ਹੈ।
The wait is finally over! You can now pre-book your tickets for the biggest war film of India! 🫡— Sunny Deol (@iamsunnydeol) January 20, 2026
Advance Booking Open Now!
🔗- https://t.co/Xns6fPg5Th#Border2 releasing in cinemas this friday. pic.twitter.com/juVdtFcq08
ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 7,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਅ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ BookMyShow 'ਤੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਲਗਭਗ 2,800 ਤੋਂ 3,000 ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। BookMyShow 'ਤੇ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ 2 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਫਿਲਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਖੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆਖਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, #Border2 ਇਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"
#Border2 Finally!! BOOK MY SHOW INTERESTED 250K💥💥#Sunnydeol #VarunDhawan pic.twitter.com/Ul3z0TNhIw— ONLY DEOL (@bollywood70479) January 20, 2026
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਫਿਲਮ "ਜਾਟ" ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.4 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਅਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ "ਗਦਰ 2" ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਲਗਭਗ 2.2 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ "ਧੁਰੰਧਰ" ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, "ਗਦਰ 2" ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਅਤੇ "ਧੁਰੰਧਰ" ਨੇ 28 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਬਾਰਡਰ 2" ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਮਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਬਾਰਡਰ 2" ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 40 ਤੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Border 2 good advance booking ho rhi hai per hour 2.5-3k ke pass chl rha hai abhi bhi 3 days baki hai release ke aakhri din kaafi achi booking hone ki aasha hai domestic aur overses mein achi opnening mil sakti hai— sachin tichkule 🫡 (@satyaking09) January 20, 2026
Border ek blockbuster rhi thi
3 cr footfalls ke sath 🔥 pic.twitter.com/J7Wh3GdXrY
'ਬਾਰਡਰ 2' ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ ਦੀ 1997 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਬਾਰਡਰ" ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜੰਗੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸੀਕਵਲ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਧੀ ਦੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ। ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ, ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ, ਅਨਿਆ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੇਧਾ ਰਾਣਾ ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਫਿਲਮ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਥੀਮ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਰਡਰ 2 ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
