ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ, ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਬੰਗਲੇ 'ਜਲਸਾ' ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
By ANI
Published : November 26, 2026 at 5:08 PM IST
ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੇਅਰ ਰਿਤੂ ਤਾਵਡੇ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਭਿਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਬੰਗਲੇ 'ਜਲਸਾ' ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1:11 ਵਜੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਮ੍ਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਈਈਡੀ (IED) ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ, ਜਲਸਾ ਬੰਗਲਾ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਈ.ਈ.ਡੀ. ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ-ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ' ਅਤੇ 'ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ' ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Maharashtra Mayor Ritu Tawde and Municipal Commissioner Ashwini Bhide received a threat email warning of a bomb blast at the Mayor’s office at 1:11 pm on November 26, grenade attacks across Mumbai over the next 30 days and IED blasts at metro stations between November 27 and December 31. The email also claimed that IEDs had been planted at Mahalaxmi, Jalsa Bungalow, Science and Acharya Metro stations and included pro-Khalistan slogans and references to the 1984 anti-Sikh massacre. It mentioned organisations including the Khalistan National Army and Babbar Khalsa— IANS (@ians_india) November 26, 2026
ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਬਾਰੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ-ਕੁਰਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ (BKC) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਬੰਗਲੇ 'ਜਲਸਾ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭੀੜ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਹ ਬੁਲੇਟ-ਪਰੂਫ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਵਿਜ਼ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ' ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਨ।
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