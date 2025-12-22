ETV Bharat / entertainment

ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਲੇਖਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਬੇਰੀ, ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਉੱਘੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਲੇਖਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਬੇਰੀ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜੇਸ਼ ਬੇਰੀ
ਰਾਜੇਸ਼ ਬੇਰੀ (Photo: Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 22, 2025 at 10:29 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਅਪਣੇ ਵਜ਼ੂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਬੇਰੀ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਅਧੀਨ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰੀਟ੍ਰੀਟ ਸਰਮਣੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਉਠਾਇਆ।

ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਬਾਇਓਪਿਕ 'ਸਰਬਜੀਤ' ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਲੇਖਣ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਬੇਰੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਅਪਾਰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਲਰਟ', 'ਸਾਵਧਾਨ ਇੰਡੀਆ', 'ਸ਼ੁਭ ਵਿਆਹ', 'ਦਫਾ 420', 'ਜੋਤੀ', 'ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਕਿਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਕੀ : ਗੰਗਾ', 'ਸੰਗਮ', 'ਰਣਬੀਰ ਰਾਣੋ', 'ਜੁਗਨੀ ਚਲੀ ਜਲੰਧਰ', 'ਭਾਬੀ', 'ਰਿਸ਼ਤੋ ਕੀ ਡੋਰ', 'ਸ਼ਰਾਰਤ' ਅਤੇ 'ਇੰਡੀਆ ਕਾਲਿੰਗ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਜੇਸ਼ ਬੇਰੀ
ਰਾਜੇਸ਼ ਬੇਰੀ (Photo: Special Arrangement)

ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਅਲਹਦਾ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਬੇਰੀ ਅਪਣੇ ਇਸ ਖਾਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ "ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਪਲ ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"

ਰਾਜੇਸ਼ ਬੇਰੀ
ਰਾਜੇਸ਼ ਬੇਰੀ (Photo: Special Arrangement)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਭਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਸਿਨੇਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

