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AI ਰੈਟਰੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੁੱਕ ਵਾਇਰਲ

ਇਸ ਸਮੇਂ 1980 ਦੇ ਰੈਟਰੋ ਲੁੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਦਾਕਾਰ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਰ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਰੇਖਾ
ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਰੇਖਾ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 11, 2026 at 5:28 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ AI ਰੈਟਰੋ ਲੁੱਕ ਵਾਇਰਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਕਾਰ, ਸਗੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰੈਟਰੋ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਰ ਦੂਜੀ ਪੋਸਟ ਰੈਟਰੋ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਸਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਰੈਟਰੋ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਟਰੋ ਲੁੱਕ ਅੱਜ 4 ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰੇਖਾ

ਸਦਾਬਹਾਰ ਸੁੰਦਰੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਰੈਟਰੋ ਲੁੱਕ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਖਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੈਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰੇਖਾ ਨੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਸੁਹਜ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਰੇਖਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਰੈਟਰੋ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ ਨੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਹਰ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ ਦੇ ਲੁੱਕ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ ਨੇ 'ਸਦਮਾ', 'ਤੋਹਫਾ', 'ਨਗੀਨਾ' ਅਤੇ 'ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ' ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ੇਸ਼ਾਦਰੀ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ "ਦਾਮਿਨੀ" ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ ਯੁੱਗ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਹੀਰੋ ਨਾਲ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ', 'ਘਾਇਲ', 'ਦਾਮਿਨੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।

ਡਿੰਪਲ ਕਪਾਡੀਆ

ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੱਸ ਡਿੰਪਲ ਕਪਾਡੀਆ ਨੇ 1973 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਬੌਬੀ' ਨਾਲ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਿੰਪਲ ਨੇ 'ਜ਼ਖਮੀ ਸ਼ੇਰ' ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਡਿੰਪਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ।

ਕਿਮੀ ਕਾਟਕਰ

1985 ਵਿੱਚ ਆਈ ਫਿਲਮ 'ਟਾਰਜ਼ਨ' ਫੇਮ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਿਮੀ ਕਾਟਕਰ ਦਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਰੀਅਰ ਸਿਰਫ਼ 7 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉਹ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1992 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਜੋੜੀ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਗੋਵਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਮੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ "ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ", "ਦਰਿਆ ਦਿਲ" ਅਤੇ "ਤਕਦੀਰ ਕਾ ਤਮਾਸ਼ਾ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਮੀ 1992 ਤੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।

ਟੀਨਾ ਅੰਬਾਨੀ

ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਟੀਨਾ ਅੰਬਾਨੀ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਗੀਤ "ਚਾਏ ਪੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ" ਅੱਜ ਵੀ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਟੀਨਾ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸੈਂਸ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਟੀਨਾ ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 1980 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਕਰਜ਼' ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਅਨੀਤਾ ਰਾਜ

1981 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਪ੍ਰੇਮ ਗੀਤ' ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੀਤਾ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਤਲੇ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਫਿਗਰ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ।

ਸੋਨਮ

ਤ੍ਰਿਦੇਵ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗੀਤ "ਤਿਰਚੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ" ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਨੇ ਵੀ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਦਾ ਰੈਟਰੋ ਲੁੱਕ ਦੇਖਣਯੋਗ ਸੀ।

ਸੰਗੀਤਾ ਬਿਜਲਾਨੀ

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਐਕਸ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੰਗੀਤਾ ਬਿਜਲਾਨੀ 66 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤਾ ਨੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ "ਕਾਤਿਲ" ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਫਿਲਮ "ਤ੍ਰਿਦੇਵ" ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ।

ਨੀਲਮ ਕੋਠਾਰੀ

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 'ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਨਾਇਕਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਲਮ ਕੋਠਾਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੋਵਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨੀਲਮ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਖੁਦਗਰਜ਼' ਦਾ ਗੀਤ 'ਆਪਕੇ ਆ ਜਾਣੇ ਸੇ' ਅੱਜ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਨੀਲਮ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਸ਼ ਸੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸਿੰਘ

ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ 'ਬੇਤਾਬ' (1983) ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ।

ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ 'ਧਕ-ਧਕ ਗਰਲ' ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਵੀ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਧੁਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਧੁਰੀ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾਂਸ ਅਤੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ ਦਾ ਸਟਾਰਡਮ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ।

80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ

ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੈਟਰੋ ਲੁੱਕ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਨ।

ਮਿਥੁਨ

ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਥੁਨ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਮਿਥੁਨ ਨੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 1982 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸਰ" ਨੇ ਮਿਥੁਨ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਡਾਂਸਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਿਥੁਨ, ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਜੈਕੀ ਸਾਰੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਸਨ।

ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਦਾਕਾਰ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਕਰਮਾ", "ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ", "ਤੇਜ਼ਾਬ" ਅਤੇ "ਰਾਮ ਲਖਨ" ਵਰਗੀਆਂ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਜੈਕੀ ਸ਼ਰਾਫ

80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਜੈਕੀ ਸ਼ਰਾਫ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ 1982 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਵਾਮੀ ਦਾਦਾ' ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1983 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਹੀਰੋ' ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੈਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।

ਸੰਜੇ ਦੱਤ

ਅਨਿਲ ਅਤੇ ਜੈਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 'ਰੌਕੀ', ਜੋ 1981 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਨੇ ਕਈ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੰਜੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਪਿਤਾ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਵਾਂਗ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ "ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ" ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਵੀ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਨੀ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਬੇਤਾਬ' (1983) ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਗੋਵਿੰਦਾ

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ, ਜੈਕੀ, ਸੰਜੇ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਵਿੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਲਵ 86' ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੋਵਿੰਦਾ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰੈਟਰੋ ਲੁੱਕ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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