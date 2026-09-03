ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ 'ਚ ਵੀ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ, ਦੇਖੋ ਫੋਟੋਆਂ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 3, 2026 at 1:29 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਅਤੇ ਗਲੈਮਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਰੁਣ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ: "ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ
ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਕਾਮੇਡੀ 'ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਤੋ ਇਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਹੈ' ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਡੇਵਿਡ ਧਵਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਹੇਗੜੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਪਾਲ, ਚੰਕੀ ਪਾਂਡੇ, ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਤੇ ਮੌਨੀ ਰਾਏ ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕਹਾਣੀ ਜਸ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਆਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
ਵਰੁਣ ਨੇ 2012 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਬਾਕਸ-ਆਫਿਸ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਖਾਨ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ ਜੌਹਰ ਦੀ 'ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਦ ਈਅਰ' ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
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