ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੋਹੇਲ ਖਾਨ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ

ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੋਹੇਲ ਖਾਨ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸੋਹੇਲ ਖਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : November 22, 2025 at 12:28 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸੋਹੇਲ ਖਾਨ ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਅਪਣੀ ਸਿਨੇਮਾ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਟਾਈਟਲ ਫਿਲਮ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਨ ਗਲਹੋਤਰਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਨ ਗਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਉਚੇਚਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਖੁਦ ਸੋਹੇਲ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਕਰਮ ਚੋਪੜਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਚੇਚੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਰਨ ਗਲਹੋਤਰਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਸਾਰਾ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਨਕਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
