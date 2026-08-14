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'ਦੇਸ਼ ਰੰਗੀਲਾ' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਚੱਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ' ਤੱਕ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਉਤੇ ਸੁਣੋ ਇਹ ਖਾਸ ਗੀਤ

ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ 15 ਅਗਸਤ ਉਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਗੇ।

Bollywood songs based on patriotism
Bollywood songs based on patriotism (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 14, 2026 at 1:20 PM IST

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Bollywood Songs Based on Patriotism: ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਗੇ।

ਦੇਸ਼ ਰੰਗੀਲਾ

ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਅਸੀਂ 'ਦੇਸ਼ ਰੰਗੀਲਾ' ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਜੋਲ ਨੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਫਨਾ' ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਚੱਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ

ਗੀਤ 'ਚੱਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ' 2007 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚੱਕ ਦੇ! ਇੰਡੀਆ' ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸ਼ਿਮਿਤ ਅਮੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਲੀਮ ਮਰਚੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸਲੀਮ-ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਏ ਵਤਨ

ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਜ਼ੀ' ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮੇਘਨਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਕਰਣ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਕਰਣ ਲਈ ਸੁਨਿਧੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੀਤ

ਫਿਲਮ 'ਵੀਰ-ਜ਼ਾਰਾ' ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ, ਉਦਿਤ ਨਰਾਇਣ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਿਥਾ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਏ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੀਤ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜਾਵੇਦ ਅਖ਼ਤਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲਹਿਰਾ ਦੋ

'ਲਹਿਰਾ ਦੋ' ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੀਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੀਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਖਾਨ ਦੀ 2021 ਦੀ ਫਿਲਮ '83' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ 1983 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੀਤ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲ ਕੌਸਰ ਮੁਨੀਰ ਦੁਆਰਾ ਹਨ।

ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨੇ ਹੀ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ', 'ਮਾਂ ਤੁਝੇ ਸਲਾਮ', 'ਯੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ', 'ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ' ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗਾਣੇ ਹਨ।

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BOLLYWOOD SONGS BASED ON PATRIOTISM
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ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਉਤੇ ਗੀਤ
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