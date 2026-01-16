ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ 'ਗੰਦੀ ਗੱਲ', ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰੋਲ, ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਬੋਲੇ-ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ 'ਤੇ ਕਾਬੂ...

ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ 'ਗੰਦੀ ਗੱਲ', ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰੋਲ, ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਬੋਲੇ-ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ 'ਤੇ ਕਾਬੂ...
ਗਾਇਕ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਠੰਢ ਬਾਰੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕਾਫੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ Gen G ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਗਾਇਕ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਟੀਚਾ Gen G ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਸਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲਹਿਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਗਿਆ ਅਤੇ Gen Z ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ Gen Z ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।"
ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, "ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਓਟੀਟੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਟੀਟੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈਡ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣਗੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲੱਗੀ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਵੀ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਨੀ ਵੀਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੱਦਾਂ-ਵੰਨੇ ਟੱਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਅਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੰਦ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਏ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਾਇਕ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਾਂਅ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: