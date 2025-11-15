ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕਲਿਆ ਕੀਤਾ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕਲਿਆ ਕੀਤਾ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਾਮਿਨੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 15, 2025 at 1:27 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਾਮਿਨੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਵਰਲੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਾਮਿਨੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ, ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ, ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਜੀਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
'ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ' ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਨੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਆਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਭੁੱਲ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਕਾਮਿਨੀ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ।"
ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾਦੀ ਕਾਮਿਨੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ, ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਮੋਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਾਮਿਨੀ ਕੌਸ਼ਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕਰੀਅਰ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। "ਆਗ", "ਸ਼ਹੀਦ", "ਨਦੀਆ ਕੇ ਪਾਰ" ਅਤੇ "ਜ਼ਿੱਦੀ" ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀਵਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਮਿਨੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: