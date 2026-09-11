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ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ 'ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ', 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਕਮਾਈ

ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ 'ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ: ਦ ਮੂਵੀ' 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਅਤੇ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਦੀ ਕਮਾਈ (Pic Credit: Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 11, 2026 at 2:32 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ: ਦ ਮੂਵੀ' ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 2026 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਪੰਕਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਅਲੀ ਫਜ਼ਲ, ਦਿਵਯੇਂਦੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਸਿਕਾ ਦੁੱਗਲ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਾਲੀ 'ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ: ਦ ਮੂਵੀ' ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੈਕਨਲਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 25.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 32 ਕਰੋੜ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ 36 ਕਰੋੜ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ 16 ਕਰੋੜ, ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ 15.60 ਕਰੋੜ, ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ 12.55 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ 10.55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 177.44 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤਰਨ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 'ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ: ਦ ਮੂਵੀ' ਲਈ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ: ਦ ਮੂਵੀ' ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਓਪਨਿੰਗ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰਹਿੱਟ 'ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ: ਦ ਮੂਵੀ' ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੀਕੈਂਡ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਤਰਨ ਆਦਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, 'ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ: ਦ ਮੂਵੀ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਅਤੇ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2026 ਦੀ ਤੀਜੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਉੱਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀਕੈਂਡ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ: ਦ ਮੂਵੀ' ਨੂੰ 'ਹੈਵਾਨ' ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼' ਨਾਲ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ 'ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ 'ਹੈਵਨ' ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 'ਹੈਵਨ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੀਕੈਂਡ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ: ਦ ਮੂਵੀ' ਦੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

'ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ: ਦ ਮੂਵੀ' ਬਾਰੇ

'ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ: ਦ ਮੂਵੀ' ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ-ਥ੍ਰਿਲਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਐਕਸਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ (Excel Entertainment) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਰਿਤੇਸ਼ ਸਿਧਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫਰਹਾਨ ਅਖਤਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

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