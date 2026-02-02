ETV Bharat / entertainment

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ', ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਉਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਟ੍ਰੈਂਡ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਧੁਰੰਧਰ' ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਲਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਨੀ 'ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ' ਕਿਉਂ ਹੈ।

'ਧੁਰੰਧਰ' ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀਕੈਂਡ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੈ।

'ਧੁਰੰਧਰ' ਇੱਕ ਜਾਸੂਸੀ ਥ੍ਰਿਲਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਾਸੂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਿਆਰੀ ਦੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਸਦੀ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ।

'ਧੁਰੰਧਰ' ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 1300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ, ਆਰ ਮਾਧਵਨ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਕਵਲ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

