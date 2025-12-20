'ਧੁਰੰਧਰ' ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ, 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਾਧਵਨ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 20, 2025 at 1:20 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਧੁਰੰਧਰ' ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ 500 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਪਾ 2, ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਛਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਾਧਵਨ ਸਟਾਰਰ 'ਧੁਰੰਧਰ' 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਅਵਤਾਰ' ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਨੇ ਆਪਣੇ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
'ਧੁਰੰਧਰ' ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਨ 15
ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਨੇ ਆਪਣੇ 15ਵੇਂ ਦਿਨ 23.70 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਕਨੀਲਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 20 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਅਜੇ ਵੀ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 503.20 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 218 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ 261.5 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ, 500 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
'ਧੁਰੰਧਰ' ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ
- 1. 28.60 ਕਰੋੜ
- 2. 33.10 ਕਰੋੜ
- 3. 44.80 ਕਰੋੜ
- 4. 24.30 ਕਰੋੜ
- 5. 28.60 ਕਰੋੜ
- 6. 29.40 ਕਰੋੜ
- 7. 29.40 ਕਰੋੜ
- 8. 34.52 ਕਰੋੜ
- 9. 53.70 ਕਰੋੜ
- 10. 58.20 ਕਰੋੜ
- 11. 31.80 ਕਰੋੜ
- 12. 32.10 ਕਰੋੜ
- 13. 25.70 ਕਰੋੜ
- 14. 25.30 ਕਰੋੜ
- 15. 23.70 ਕਰੋੜ
ਕੁੱਲ 503.20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ
'ਧੁਰੰਧਰ' ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਨਿਲਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਪੁਸ਼ਪਾ 2' ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਤੋਂ 11 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ 2023 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਜਵਾਨ' ਨੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 'ਸਤ੍ਰੀ 2' ਨੇ 22 ਦਿਨ ਲਏ ਅਤੇ 'ਛਾਵਾ' ਨੇ 23 ਦਿਨ ਲਏ।
500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਫਿਲਮਾਂ
- ਪੁਸ਼ਪਾ 2: 11 ਦਿਨ (812.14 ਕਰੋੜ)
- ਜਵਾਨ: 18 ਦਿਨ (582.31 ਕਰੋੜ)
- ਸਤ੍ਰੀ 2: 22 ਦਿਨ (597.99 ਕਰੋੜ)
- ਛਾਵਾ: 23 ਦਿਨ (585.7 ਕਰੋੜ)
- ਗਦਰ 2: 24 ਦਿਨ (525.7 ਕਰੋੜ)
- ਪਠਾਨ: 28 ਦਿਨ (525.53 ਕਰੋੜ)
- ਬਾਹੂਬਲੀ 2: 34 ਦਿਨ (510.99 ਕਰੋੜ)
- ਐਨੀਮਲ: 39 ਦਿਨ (502.98 ਕਰੋੜ)
ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਧੁਰੰਧਰ' 2025 ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ 'ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1' ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: