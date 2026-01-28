ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 'ਬਾਰਡਰ 2', ਫਿਲਮ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 28, 2026 at 3:07 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਜੰਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੀਕਐਂਡ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 'ਬਾਰਡਰ 2' ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
'ਬਾਰਡਰ 2' ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ
'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਘਰੇਲੂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 32.10 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਲਮ ਨੇ 40.59 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ 57.20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀਕਐਂਡ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕੈਂਡ ਵਿੱਚ 129.80 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਨੇ 63.59 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ 23.31 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 216.79 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ
- ਦਿਨ 1: 32.10 ਕਰੋੜ
- ਦਿਨ 2: 40.59 ਕਰੋੜ
- ਦਿਨ 3: 57.20 ਕਰੋੜ
- ਦਿਨ 4: 63.59 ਕਰੋੜ
- ਦਿਨ 5: 23.31 ਕਰੋੜ
- ਕੁੱਲ: 216.79 ਕਰੋੜ
'ਬਾਰਡਰ 2' ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ 'ਬਾਰਡਰ 3' ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਿਧੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ 'ਬਾਰਡਰ 3' ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਮੇਧਾ ਰਾਣਾ, ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਅਨਿਆ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਮਿਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: