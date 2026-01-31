8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 257 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2'
'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਮਰਦਾਨੀ 3' ਨੂੰ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ।
Published : January 31, 2026 at 12:44 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਅਤੇ ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੀ ਯੁੱਧ-ਅਧਾਰਤ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਸਟਾਰਰ 'ਮਰਦਾਨੀ 3' ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਆਓ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਅਤੇ 'ਮਰਦਾਨੀ 3' ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
'ਬਾਰਡਰ 2' ਅਤੇ 'ਮਰਦਾਨੀ 3'
'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 12.53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 257.50 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਨੀਲਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਮਰਦਾਨੀ 3' ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਮਰਦਾਨੀ 3' ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ 18.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ 15.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 'ਮਰਦਾਨੀ 3' ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੂੰ 'ਮਰਦਾਨੀ 3' ਦੇ ਘੱਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਬਾਰਡਰ 3' ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਬਾਰਡਰ 3' ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਿਧੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ 'ਬਾਰਡਰ 3' ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ, ਮੇਧਾ ਰਾਣਾ, ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਅਨਿਆ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
