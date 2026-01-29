ETV Bharat / entertainment

ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ 'ਬਾਰਡਰ 2', ਜਾਣੋ ਫਿਲਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਮਾਈ

'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Border 2 Box Office Collection
Border 2 Box Office Collection (Pic Credit: Film Poster)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਬਾਰਡਰ 2' ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 6 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਗਿਰਾਵਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਮ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਸਟਾਰਰ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।

'ਬਾਰਡਰ 2' ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਨ 6

'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 32.10 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਲਮ ਨੇ 40.59 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਇਸਨੇ 57.20 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ। 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਵਿੱਚ 129.80 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਨੇ 63.59 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ। ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਫਿਲਮ ਨੇ 23.31 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 216.79 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਨਲਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮ ਨੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ 13 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਬਾਰਡਰ 3' ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਿਧੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਮੇਧਾ ਰਾਣਾ, ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਅਨਿਆ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

BORDER 2 BOX OFFICE COLLECTION
ਬਾਰਡਰ 2 ਦਾ ਬਾਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ
BORDER 2 COLLECTION
BOLLYWOOD FILM BORDER 2
POLLYWOOD LATEST NEWS

