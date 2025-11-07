ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਨਮ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚ ਉੱਠਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ

ETV Bharat / entertainment

ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਨਮ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚ ਉੱਠਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ

ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ਼ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Katrina Kaif and Vicky Kaushal
Katrina Kaif and Vicky Kaushal (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 7, 2025 at 11:26 AM IST

Updated : November 7, 2025 at 11:38 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ਼ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਨੇ ਅੱਜ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ (ਪੁੱਤਰ) ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜੋੜੇ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਟਰੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਬੰਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ

ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਨੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਸੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚਾਚਾ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚਾਚਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ...ਇਹ ਉਹੀ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।"

ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਕੈਟਰੀਨਾ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਬੰਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੈਟਰੀਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ।" ਪੋਸਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲਾਈਕਸ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ।

ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪਰ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

