2025 ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਤੱਕ, ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰੇ

2025 ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

bollywood Cinema Celebrities Who Died in 2025
bollywood Cinema Celebrities Who Died in 2025 (Photo: Getty/Special Arrangement)
ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 11, 2025 at 2:19 PM IST

Updated : December 11, 2025 at 2:25 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 2025 ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਈਅਰ ਐਂਡਰ 2025 ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਧਰਮਿੰਦਰ

ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਹੀ-ਮੈਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 89 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 90ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਫਿਲਮ 'ਇਕੀਸ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਪੰਕਜ ਧੀਰ

ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ 'ਕਰਨ' ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਦਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 68 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ।

ਅਸਰਾਨੀ

ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਜੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਸਰਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਅਸਰਾਨੀ ਦਾ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਰਾਨੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਾਲ ਫਿਲਮ 'ਇਕੀਸ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ

ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਅਤੇ ਅਸਰਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦਾ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮੇਡੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ।

ਸੁਲਕਸ਼ਣਾ ਪੰਡਿਤ

ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਘੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਕਸ਼ਣਾ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ। ਉਸਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 71 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਣਵਿਆਹੀ ਰਹੀ।

ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ

ਭਾਰਤੀ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕ ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ, ਜਿਸਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਾਲੀ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਦਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।

ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ

ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਨੁਭਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1957 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਚਨਾਵਾਂ 'ਕ੍ਰਾਂਤੀ', 'ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਜਰੀਵਾਲਾ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ 'ਕਾਂਟਾ ਲਗਾ ਗਰਲ' ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਜਰੀਵਾਲਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 27 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

