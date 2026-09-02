Badshah And Isha Rikhi Divorce: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਤਲਾਕ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 2, 2026 at 12:08 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ।
ਬਾਦਸ਼ਾਹ-ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ
31 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੱਕੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।"
ਰੇਖਾ-ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ
ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਦਾਬਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੇਖਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹੇ। ਉਸਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬਿਤਾ ਸਕਿਆ।
Diva #Rekha 🌹with late husband, Mukesh Agarwal #BollywoodFlashback #rare #muvyz051418 #GoodMorningWorld pic.twitter.com/qqe9PLL0aY— Vintage Bollywood (@VintageMuVyz) May 14, 2018
ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੋਵਰ-ਸ਼ਰਧਾ ਨਿਗਮ
ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੋਵਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਿਗਮ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਾਜਿਦ ਨਾਡੀਆਡਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆ ਭਾਰਤੀ
ਦਿਵਿਆ ਭਾਰਤੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਹਾ। ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਾਜਿਦ ਨਾਡੀਆਡਵਾਲਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਸ਼ੋਲਾ ਔਰ ਸ਼ਬਨਮ' ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਦਿਵਿਆ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 10 ਮਈ 1992 ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ।
Divya Bharti with her husband Sajid Nadiadwala share by https://t.co/FvPt2AFkjc pic.twitter.com/WfRqvbA79e— Sara Dutt (@saradutt123) April 16, 2018
ਸਾਰਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਲੀ ਮਰਚੈਂਟ
ਸਾਰਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਲੀ ਮਰਚੈਂਟ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 4' ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2010 ਵਿੱਚ 'ਨਿਕਾਹ' ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। 2011 ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।
ਚਾਹਤ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਭਰਤ ਨਰਸਿੰਘਾਨੀ
ਚਾਹਤ ਖੰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੋਅ 'ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲਗਤੇ ਹੈਂ' ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ। ਚਾਹਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਰਤ ਨਰਸਿੰਘਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਦਸੰਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2007 ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੁਰੰਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। 2013 ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਨੇ ਫਰਹਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਸਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ।
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