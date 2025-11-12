ETV Bharat / entertainment

ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ, ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Delhi bomb blast
Delhi bomb blast (Photo: ETV Bharat/IANS)
Published : November 12, 2025 at 4:02 PM IST

ਮੁੰਬਈ: 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਮਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਤੇ "ਕਾਕਟੇਲ 2" ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਆਲੀਆ ਭੱਟ

12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ।" ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਰ ਆਤਮਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।

ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਦੀ ਸਟੋਰੀ
ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਦੀ ਸਟੋਰੀ (Photo: Instagarm)

ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਦੁਖਦਾਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੋਹੋ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ।" ਮੀਕਾ ਕਈ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਮਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ

ਹੁਮਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਮਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮਜ਼ ਸੀਜ਼ਨ 3 ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ।"

ਹੁਮਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ
ਹੁਮਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ (Photo: Instagarm)

'ਕਾਕਟੇਲ 2' ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਮੁਲਤਵੀ

ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ, ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਕਾਕਟੇਲ 2' ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ, ਜੋ ਕਿ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ।" ਟੀਮ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਤਰ, ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

