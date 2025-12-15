ਪ੍ਰਤੀਕ ਬੱਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿਨਾ ਖਾਨ ਤੱਕ, 2025 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ
2025 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਟੋਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ, ਕੁਝ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਗੁਪਤ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੈਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ...।
ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਆਸ਼ਨਾ ਸ਼ਰਾਫ
ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ ਹਨ। ਉਸਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਮਹਾਬਲੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤ ਆਸ਼ਨਾ ਸ਼ਰਾਫ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਰਮਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਮਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਨਿਭਾਈ।
ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਵਲ ਅਤੇ ਧਾਰਲ ਸੁਰੇਲੀਆ
18 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਗਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਵਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤ ਧਾਰਲ ਸੁਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਾਰਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, "ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਮਨਰਾਜ ਜਵੰਦਾ
ਰੈਪਰ ਰਫਤਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਮਨਰਾਜ ਜਵੰਦਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਵਿਆਹ ਦੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਤੀਕ ਬੱਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਬੈਨਰਜੀ
ਪ੍ਰਤੀਕ ਬੱਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਪ੍ਰਿਆ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੀ ਸਵਰਗੀ ਮਾਂ ਸਮਿਤਾ ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਹਿਨਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਰੌਕੀ ਜੈਸਵਾਲ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਿਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਨਾ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਰੌਕੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਮਨੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਢਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਵਿਕਾ ਗੋਰ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਦ ਚੰਦਵਾਨੀ
ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਬਾਲਿਕਾ ਵਧੂ' ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਵਿਕਾ ਗੋਰ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਦ ਚੰਦਵਾਨੀ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਔਰ ਪੰਗਾ' ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਅਵਿਕਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮੰਥਾ ਰੂਥ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਿਦੀਮੋਰੂ
ਸਮੰਥਾ ਰੂਥ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਿਦੀਮੋਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੇ ਈਸ਼ਾ ਯੋਗਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੂਤ ਸ਼ੁੱਧੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
