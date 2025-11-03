ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਉੱਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰੇ, ਬੋਲੇ-ਧੀਆਂ ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ...

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਉੱਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰੇ, ਬੋਲੇ-ਧੀਆਂ ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ...
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : November 3, 2025 at 11:23 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਦਿਵਾਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਝੂਮਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਖੇਡਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਾਇਕ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼...ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਧੀਆਂ ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ...ਧੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ICC ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਏਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਰ ਦੀ ਟੌਹਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਆਲੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਭੰਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹੈ ਬਾਈ। ਧੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਤ।"
ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ
ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਵਧਾਈਆਂ।"
T 5552 - जीत गये !!! 🇮🇳🇮🇳— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 3, 2025
India Women Cricket .. WORLD CHAMPIONS !!
So much pride you have brought for us all ..
CONGRATULATIONS CONGRATULATIONS CONGRATULATIONS !!!!
💃🏻💃🏻🕺👏💪
ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ
ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਾਂ...ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 2025 ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਟੀਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਹਿੰਦ।"
हम हैं विश्व चैंपियन!— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 2, 2025
भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे विश्व कप 2025 जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!
हमारी बेटियों ने दिखा दिया कि दृढ़ निश्चय और टीम स्पिरिट से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है।
जय हिन्द !! https://t.co/LufOsNNpPz
ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ
ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਸਟਾਰ ਪਤਨੀ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, "ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਯਾਦਗਾਰ ਪਲ ਹੈ।"
ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਬੇਬੋ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਵੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, "ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਕਮਲ ਹਾਸਨ
ਦੱਖਣੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1983 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ। ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਲੋਕ-ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲੱਖਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਏਗੀ। ਵਧਾਈਆਂ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ।"
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਦੇਸੀ ਗਰਲ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਮੈਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ।"
ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ
ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਆਪਣੇ "ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ" ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ "ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ! ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ...ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ...ਇਸ ਅਜਿੱਤ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਉੱਚਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਜਿੱਤ ਹੈ।"
ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ
ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। "ਪਸੀਨਾ, ਹਿੰਮਤ, ਬਹਾਦਰੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਦਿਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਹਰ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, 'ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਾਂ।'
ਮੋਹਨ ਲਾਲ
ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ ਮਾਧਵਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ, ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ, ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਡਨਾ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ, ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ, ਮਹੇਸ਼ ਬਾਬੂ, ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ, ਲੇਖਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
