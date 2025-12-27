ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੂੰ KISS, ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ

ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੂੰ KISS, ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਰਾ ਸੁਤਾਰੀਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : December 27, 2025 at 11:43 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਰਾ ਸੁਤਾਰੀਆ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਅਤੇ ਰੈਪਰ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਰਾ ਸੁਤਾਰੀਆ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਵੀਰ ਪਹਾੜੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਪਿਆਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਘੀ KISS...ਜੋ ਤਾਰਾ ਸੁਤਾਰੀਆ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਵੀਰ ਪਹਾੜੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਉਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਰਾ ਸੁਤਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤ "ਥੋੜੀ ਸੀ ਦਾਰੂ" 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਰਾ ਚਮਕਦਾਰ ਮਿੰਨੀ ਡਰੈੱਸ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਨੇ ਵਿੱਚ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ ਦਾ ਸੀ। ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਥੋੜੀ ਸੀ ਦਾਰੂ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰਾ ਸੁਤਾਰੀਆ ਦੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਵੀਰ ਪਹਾੜੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਤਾਰਾ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸੁਪਰ ਵਾਪਸੀ ਤਾਰੂ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, "ਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ "ਵਨ ਆਫ ਵਨ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ 2025" 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੂਨੇ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
