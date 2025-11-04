ਇਸ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੈ ਖਾਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਣਵਿਆਹੀ

ਇਸ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੈ ਖਾਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਣਵਿਆਹੀ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੱਬੂ ਅੱਜ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 55ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2025 at 11:51 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੱਬੂ ਅੱਜ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 55ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਵਾਰ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਤੱਬੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਦਾ ਲੱਡੂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੱਬੂ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਣਵਿਆਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਤੱਬੂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ
'ਮਕਬੂਲ' ਅਤੇ 'ਚਾਂਦਨੀ ਬਾਰ' ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੱਬੂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਨ, ਜੀ ਹਾਂ...1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਕਾਰ ਜਮਾਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਤੱਬੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਤਬੱਸੁਮ ਫਾਤਿਮਾ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਤੱਬੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਗੋਤਰ (ਸਰਨੇਮ) ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੱਬੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ 'ਕਰੂ', 'ਮਕਬੂਲ', 'ਹਮ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹੈ', 'ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ', 'ਚੀਨੀ ਕਮ' ਅਤੇ 'ਹੈਦਰ' ਵਰਗੀਆਂ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੱਬੂ
ਤੱਬੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਰਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਵਰਗੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਦੇ ਉਸਨੇ 'ਚੀਨੀ ਕਮ' ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਮਾਚਿਸ' ਨੇ ਤੱਬੂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ 2001 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਚਾਂਦਨੀ ਬਾਰ' ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਤੱਬੂ ਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ
ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੱਬੂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਫਿਲਮ 'ਕਰੂ' ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਫਿਲਮ 'ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ' ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: