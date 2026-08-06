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ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਖੁਲਾਸਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।

ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਮੁਖਰਜੀ
ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਮੁਖਰਜੀ (Pic Credit: Getty)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 6, 2026 at 4:03 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ "ਸੀ-ਗ੍ਰੇਡ ਫਿਲਮਾਂ" ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ "ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ" ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ "ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਫਿਲਮਾਂ" ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ?' ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿੰਗ ਦਾ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਖਰਾਬ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਂ 'ਚੰਗੀਆਂ' ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਖਰਾਬ ਫਿਲਮਾਂ, ਗਲਤ ਚੋਣਾਂ।"

ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਵਸੀ ਸੀ।"

61 ਸਾਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਕ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪ੍ਰਯਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਗੁਆ ​​ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ।

ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਮੁਖਰਜੀ
ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਮੁਖਰਜੀ (Pic Credit: IANS)

1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਉਸਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਕਾਰਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ "ਬੰਗਾਲੀ ਮਾਂ" ਜਾਗ ਪਈ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ "ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ" ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ

ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾ-ਦਰ-ਮਹੀਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਸਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਉਸਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਨ।

ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਵਰਕਫਰੰਟ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ 'ਕਿੰਗ ਅੰਕਲ', ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੇ 'ਗੋਲਮਾਲ ਰਿਟਰਨਜ਼', ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੇ 'ਖਲਨਾਇਕ' ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੇ 'ਦੋਸਤਾਨਾ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੜਾਅ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੋ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਦੇਵੇ।

ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਅਪਰਾਧ ਲੜੀ 'ਡੱਬਾ ਕਾਰਟੇਲ' (2025) ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ, ਜੋਤਿਕਾ, ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਅੰਜਲੀ ਆਨੰਦ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ।

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ACTRESS ON WORKING IN C GRADE FILMS
SUSMITA MUKHERJEE C GRADE FILMS
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