ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਾਂ ਬਣੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਇਹ ਸੁੰਦਰੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Published : November 20, 2025 at 3:46 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਕਪੂਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਅੱਜ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨਮ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਡੇਟ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫੈਸ਼ਨਿਸਟਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਫੈਸ਼ਨ ਆਈਕਨ "ਮਾਂ" ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਬੰਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਸੋਨਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ "ਮਾਂ" ਲਿਖਿਆ। ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਬੰਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਉੱਨ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗਰਮ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਡਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਪੱਤਰਲੇਖਾ, ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ, ਭੂਮੀ ਪੇਡਨੇਕਰ, ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਇਆ ਕਪੂਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੋਨਮ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਨਮ ਦੇ ਪਤੀ ਆਨੰਦ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ "ਡਬਲ ਟ੍ਰਬਲ" ਲਿਖਿਆ।

ਸੋਨਮ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਡੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਨੰਦ ਆਹੂਜਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਵਾਯੂ ਨਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।

ਅਦਾਕਾਰ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਦੀ ਧੀ ਸੋਨਮ ਨੇ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ ਦੀ 2005 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਬਲੈਕ" ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਭੰਸਾਲੀ ਦੀ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਡਰਾਮਾ "ਸਾਂਵਰੀਆ" ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿ-ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ "ਆਈ ਹੇਟ ਲਵ ਸਟੋਰੀਜ਼" ਅਤੇ "ਰਾਂਝਨਾ" ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਇਓਪਿਕਸ ਅਤੇ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਵੇਂ "ਭਾਗ ਮਿਲਖਾ ਭਾਗ," "ਸੰਜੂ," "ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨ ਧਨ ਪਾਓ," "ਨੀਰਜਾ," ਅਤੇ "ਵੀਰੇ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ" ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।

