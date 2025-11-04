ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪਾਇਲ ਰਾਜਪੂਤ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਣੀ ਹਿੱਸਾ

ETV Bharat / entertainment

ਚਰਚਿਤ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਾਇਲ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Bollywood actress Payal Rajput
Bollywood actress Payal Rajput (Photo: Special Arrangement)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੇਹਰ' ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ' ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਾਇਲ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗੀ।

ਐਕਸ਼ਨ ਥ੍ਰਿਲਰ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਏਕਰ ਮੀਡੀਆ, ਲੇਖਣ ਲਾਰੈਂਸ ਜੌਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸੌਰਭ ਵਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਪਲੇਠੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Bollywood actress Payal Rajput
Bollywood actress Payal Rajput (Photo: Special Arrangement)

ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਨੇਮਾ ਉੱਦਮ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਡ੍ਰੀਮਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੁਮੇਲ ਵਜੋਂ ਵਜ਼ੂਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Bollywood actress Payal Rajput
Bollywood actress Payal Rajput (Photo: Special Arrangement)

ਅਨੌਖੇ ਪਿਆਰ, ਰੁਮਾਂਚ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਰੋਲਰਕੋਸਟਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਾਇਲ ਰਾਜਪੂਤ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਖਾਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

Bollywood actress Payal Rajput
Bollywood actress Payal Rajput (Photo: Special Arrangement)

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਾਇਲ ਰਾਜਪੂਤ, ਜੋ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਚੰਨਾ ਮੇਰਿਆ' (2017) 'ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਜ਼ 420 ਰਿਟਰਨਸ', 'ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ' (2018) 'ਇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ' ( 2019), 'ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ' (2024) ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

