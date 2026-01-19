ਕੀ ਸੱਚੀ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ? ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਾਰੁਲ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈਪਰ ਮਿਸ ਗੋਰੀ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਫੇਅਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਾਰੁਲ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮਿਸ ਗੌਰੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ।
ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮਿਸ ਗੋਰੀ ਨੇ ਪਾਰੁਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਪਾਰੁਲ ਗੁਲਾਟੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ "ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੋ ਪਿਆਰ ਕਰੂੰ 2" ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਾਰੁਲ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਿਸ ਗੋਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਲਕ ਔਜਲਾ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਾਰੁਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਰਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅਨਫਾਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰੁਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਕਰਨ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ?"
ਪਾਰੁਲ ਗੁਲਾਟੀ ਉਤੇ ਵਰ੍ਹੀ ਪਾਰੁਲ ਮਿਸ ਗੋਰੀ
ਪਾਰੁਲ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮਿਸ ਗੋਰੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ। ਪਾਰੁਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈਪ ਜੋੜੀ ਨੈਕਸ ਐਂਡ ਨਾਈਮ ਦੀ ਮਿਸ ਗੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਤੋਂ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਔਜਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਿਸ ਗੋਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਾਅਵੇ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
