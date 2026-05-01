ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਲਕ ਤਿਵਾਰੀ, ਖ਼ਾਸ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝਾ

ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਲਕ ਤਿਵਾਰੀ, ਖ਼ਾਸ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝਾ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਲਕ ਤਿਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 1, 2026 at 1:18 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ /ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਗਲੈਮਰ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਲਕ ਤਿਵਾਰੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਲਕ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੇ ਕੂਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਸਰਵਨ ਕੀਤੀ।
ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ
ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਿਆਂ ਕਰਦਿਆ ਪਲਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ਼ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ'।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਲਕ ਤਿਵਾਰੀ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਧਮਾਲ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਉਸ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, "ਲੁੱਖੇ" ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਲਕ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ OTT ਡੈਬਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਲਕ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਪਲਕ "ਸਨੋਬਰ" ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਪ ਸੰਗੀਤ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੱਕੀ (ਲਕਸ਼ਯਵੀਰ) ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮੀਗਤ ਰੈਪ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਰੈਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ, ਪਿਆਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਰੈਪਰ ਕਿੰਗ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਗੀਤ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ (ਐਮਸੀ ਬਦਨਾਮ), ਰਾਸ਼ੀ ਖੰਨਾ, ਪਲਕ ਤਿਵਾੜੀ (ਸਨੋਬਾਰ), ਲਕਸ਼ਯਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨ (ਲੱਕੀ), ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਂਕਿਤ ਪਰਿਹਾਰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਜਲਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੜੀ 'ਲੁੱਖੇ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਲੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 08 ਮਈ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਚੈਲੇਂਜਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਗੁਰ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਲਕ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਵੇਤਾ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਧੀ ਵੱਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਟਾਰਰ 'ਕਿਸੀ ਕਾ ਭਾਈ ਕਿਸੀ ਕੀ ਜਾਨ' ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਭੂਤਨੀ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ। ' ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਦੇ ਚਾਰਟ ਬਸਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ 'ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿਣ' ਸਬੰਧਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਬਤੌਰ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ , ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵਜੋ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।