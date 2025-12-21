ETV Bharat / entertainment

'ਨਾਚ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ' ਫੇਮ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੋਈ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੋਰਾ ਫਤੇਹੀ ਕਸੰਰਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ।

NORA FATEHI
ਨੋਰਾ ਫਤੇਹੀ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ (Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 21, 2025 at 11:11 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੋਰਾ ਫਤੇਹੀ ਸ਼ਨਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਡੇਵਿਡ ਗੁਏਟਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਸਨਬਰਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਰਾ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਨਬਰਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ।

ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੋਰਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਡਰਾਉਣਾ ਪਲ ਸੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਟੱਕਰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਛਲੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵਿੰਡੋ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਸੋਜ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਉਣਾ ਪਲ ਸੀ।"

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੋਰਾ ਨੇ ਸਨਬਰਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ 'ਤੇ ਨੋਰਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ," ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਡਰਾਇਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਡਰਾਈਵਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੋਰਾ ਦਾ ਵਰਕ ਫਰੰਟ

ਜੇਕਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੋਰਾ ਦੇ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਫਿਲਮ 'ਥਾਮਾ' ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨੋਰਾ ਜਲਦ ਹੀ ਫਿਲਮ 'ਕੇਡੀ: ਦ ਡੇਵਿਲ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ।

NORA FATEHI CAR ACCIDENT
BOLLYWOOD ACTRESS ACCIDENT
NORA FATEHI HEALTH UPDATE
ਨੋਰਾ ਫਤੇਹੀ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
NORA FATEHI

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

