ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਪੁੱਜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਭੂਮੀ ਪੇਡਨੇਕਰ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਨਤਮਸਤਕ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਭੂਮੀ ਪੇਡਨੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪੁੱਜੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

Bollywood Actress Bhumi Pednekar
Bollywood Actress Bhumi Pednekar (Pic Credit: Special Arrangement)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਜੋਂ ਅਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭੂਮੀ ਪੇਡਨੇਕਰ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਅਧੀਨ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉਚੇਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਗਲੈਮਰਸ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਅਦਾਕਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਇਸ ਟੂਰ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹੱਦ ਸਾਦਗੀਪੂਰਨ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕ੍ਰਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਉੜੀ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਆਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜ਼ੀਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਸ਼ਰੂਫੀਅਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜੋ ਅਨੂਠਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੇਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਜੀਜ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰੇਗੀ।

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫ੍ਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉਤੇ ਮੁੜ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗੀ।

