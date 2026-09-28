ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਤੱਕ, ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ?
ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 28, 2026 at 11:29 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਹਰ ਫਿਲਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਰਚਿਤ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਸ ਹੈ। 1965 ਵਿੱਚ ਆਈ ਫਿਲਮ 'ਸ਼ਹੀਦ' ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਐੱਸ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ।
2002 ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਬਣੀਆਂ 3 ਫਿਲਮਾਂ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਦੌਰ 2002 ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, 'ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ', '23rd March 1931: Shaheed' ਅਤੇ 'The Legend of Bhagat Singh'। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ, ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ।
ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ
ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ 'The Legend of Bhagat Singh' ਵਿੱਚ ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਫਿਲਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮੇਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇ।
ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ
ਇਸੇ ਸਾਲ '23rd March 1931: Shaheed' ਵਿੱਚ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਗੁੱਡੂ ਧਨੋਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਨ। ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗੁੱਡੂ ਧਨੋਆ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੌਬੀ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ।
ਸੋਨੂ ਸੂਦ
2002 ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'Shaheed-E-Azam' ਵਿੱਚ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਜ਼ੁਤਸ਼ੀ, ਮਾਨਵ ਵਿਜ ਅਤੇ ਦੇਵ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋਂ ਸਾਲ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ।
Sadda punjab— sonu sood (@SonuSood) November 23, 2021
Saddi zimmedari 🇮🇳
Memories from my most special film
" shaeed-e-azam" bhagat singh. pic.twitter.com/XuElis8YQ1
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