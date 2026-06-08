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ਆਪਣੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਕਿਹਾ-ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ...

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

Varun Dhawan
Varun Dhawan (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 8, 2026 at 5:06 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ "ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਇਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਹੈ" ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਡੇਵਿਡ ਧਵਨ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਉਸਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਅਦਾਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਤਨਮਯ ਭੱਟ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 'ਸਾਈਡ ਸਮਾਈਲ' (ਟੇਢੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ) ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

Varun Dhawan
Varun Dhawan (Pic Credit: IANS)

ਜਦੋਂ ਵਰੁਣ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਈ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)...ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਕੱਦ, ਮਾੜੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਚੁਟਕਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।"

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