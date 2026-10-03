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ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਥਾਪੀ' ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰੇਗਾ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ, ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਨਜ਼ਰ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ
ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ (Pic Credit: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 3, 2026 at 12:32 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਪਿੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਵਰਸਟਾਈਲ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਡੈਬਿਊ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਥਾਪੀ' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ (ਕੈਮਿਓ) ਰੋਲਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵੱਲ ਵੀ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ

6 ਅਕਤੂਬਰ 1990 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2007 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 'ਕਸੌਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ', 'ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਸ ਭੀ ਕਭੀ ਬਹੂ ਥੀ' ਅਤੇ 'ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ

ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੇਕਰ ਲਵ ਰੰਜਨ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਆਕਾਸ਼ ਵਾਣੀ' (2013) ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਧੁਰ ਭੰਡਾਰਕਰ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ' (2011) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ (ਕੈਮਿਓ) ਨਿਭਾਈ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ (Pic Credit: Special Arrangement)

'ਪਿਆਰ ਕਾ ਪੰਚਨਾਮਾ 2' (2015): ਇਸ ਹਿੱਟ ਰੁਮਾਂਟਿਕ-ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 'ਚੌਕਾ' (Chauka) ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਵਪਾਰਕ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ।

ਸੋਨੂ ਕੇ ਟੀਟੂ ਕੀ ਸਵੀਟੀ (2018): 'ਟੀਟੂ' ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਪਾਰਕ ਫਿਲਮ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ (ਕਾਮਿਕ ਟਾਈਮਿੰਗ) ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵਾਲੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਉਜੜਾ ਚਮਨ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਿਵਾਇਤੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਉਜੜਾ ਚਮਨ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਆਦਿਪੁਰਸ਼ (2023): ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿਨੇਮਿਕ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

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TAGGED:

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਥਾਪੀ
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