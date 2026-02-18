ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਪਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ, ਜਲਦ ਨਵੀਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਗਾਜ਼

ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਪਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ, ਜਲਦ ਨਵੀਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਗਾਜ਼
ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਪਾਰੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਲਦ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ, ਜੋ ਹੁਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫੇਜ਼ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧਤ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਫਤਹਿ' ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਫਿਲਮੀ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਮਸ਼ਰੂਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਤੂਤਕ ਤੂਤਕ ਤੂਤੀਆ' ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਵਾ ਅਤੇ ਤਮੰਨਾ ਭਾਟੀਆ ਦੁਆਰਾ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲਵਈ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਗਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਰਫ਼-ਟਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
