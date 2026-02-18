ETV Bharat / entertainment

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ, ਫਿਲਮੀ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਉਦਾਸੀ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਨੀਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Sidharth Malhotra father Sunil Malhotra dies
Sidharth Malhotra father Sunil Malhotra dies (Pic Credit: IANS/Twitter)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 18, 2026 at 9:40 AM IST

ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਨੀਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਠੋਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰਖਿਆ।" ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸੁਨੀਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ। ਸਟਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ "ਦੁਰਲੱਭ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ" ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 'ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ' ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ:

"ਇੱਕ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਕੈਪਟਨ ਵਜੋਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉੱਚੀ ਰਹੀ।"

ਆਪਣੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ।

ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਫੋਟੋ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਪ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ।"

ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਕਿਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਿਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 'ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੀਰੋ' ਕਿਹਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 7 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਰਥ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਨੀਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ।

