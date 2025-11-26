ETV Bharat / entertainment

ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਪੁੱਜਿਆ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ, ਖਾਧਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਵੀਡੀਓ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

Sanjay Kapoor
Sanjay Kapoor (Photo: Instagram @Sanjay Kapoor)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 26, 2025 at 10:19 AM IST

1 Min Read
ਪਟਿਆਲਾ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਣ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ:

"ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ (VIDEO: ETV BHARAT)

ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਨੇ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ:

"ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਸਨ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ। ਇਹ ਕਮੀ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।"

ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:

"ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੰਡਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।"

