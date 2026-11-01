ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ
ਕਾਮੇਡੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੁੱਕ ਗਈ ਫੀਮ ਡੱਬੀ 'ਚੋ ਯਾਰੋਂ' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 1, 2026 at 2:29 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ਼ ਐਕਟਰ ਵਜੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਆਨ ਫਲੋਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਇਸ਼ਕ ਫਰਾਈ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣਗੇ। "ਅੰਬਰਸਰੀਏ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਦਿਲਚਸਪ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਖਾਸੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਮੇਡੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੁੱਕ ਗਈ ਫੀਮ ਡੱਬੀ 'ਚੋ ਯਾਰੋਂ' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਵਾਵੁਸਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
ਬੇਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਵਾਵੁਸਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ 'ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫਰੋਲ ਜੋਗੀਆ (2015) 'ਕਪਤਾਨ' (2016), ਅੰਬਰਸਰੀਆ' (2016), 'ਗੋਲਕ ਬੁਗਨੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬਟੂਆ' (2018), 'ਕਦੀ ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਾਂਹ (2021), 'ਆਪੇ ਪੈਣ ਸਿਆਪੇ' (2021) , 'ਚਲ ਭੱਜ ਚਲੀਏ' (2024) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਅਤੇ ਵੰਨ- ਸੁਵੰਨਤਾ ਭਰੇ ਰੋਲਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਅਪਕਮਿੰਗ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਅਨੂਠੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੋਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਅਨੀਤਾ ਦੇਵਗਨ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਜ ਵੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਮਝੈਲ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਗੇੜ੍ਹ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਫ਼ਸਟ ਲੁੱਕ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।