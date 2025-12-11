ETV Bharat / entertainment

ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਪੁੱਜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਜਤ ਬੇਦੀ, ਇਸ ਖਾਸ ਸਰਮਨੀ ਦਾ ਬਣੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਜਤ ਬੇਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਦਾਕਾਰ ਰਜਤ ਬੇਦੀ
ਅਦਾਕਾਰ ਰਜਤ ਬੇਦੀ (Photo: Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 11, 2025 at 10:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਈ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਦ ਬੈਡਸ ਆਫ਼ ਬਾਲੀਵੁੱਡ' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਚਰਚਿਤ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਜਤ ਬੇਦੀ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਰੀਟਰੀਟ ਸਰਮਨੀ ਦਾ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਜਤ ਬੇਦੀ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਜਤ ਬੇਦੀ (Photo: Special Arrangement)

ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਉਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਜਤ ਬੇਦੀ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਜਤ ਬੇਦੀ (Photo: Special Arrangement)

ਉਕਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਓਧਰ ਇਸ ਖਾਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਜਤ ਬੇਦੀ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਜਤ ਬੇਦੀ (Photo: Special Arrangement)

"ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਨੂਠੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਭੁੱਲ ਅਤੇ ਅਦਭੁਤ ਅਨੁਭਵ ਸੀ! ਉਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਸੇਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਸਲਾਮ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੱਸਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਲਈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਰਿਣੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਦਿ ਬੈਡਜ਼ ਆਫ਼ ਬਾਲੀਵੁੱਡ' ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਜਤ ਬੇਦੀ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਜਤ ਬੇਦੀ (Photo: Special Arrangement)

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਕਦਮ ਜਮਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਰਜਤ ਬੇਦੀ, ਜੋ ਹਾਲੀਆ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਗੋਲਗੱਪੇ' ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

RAJAT BEDI REACHES WAGAH BORDER
RAJAT BEDI REACHES AMRITSAR
WHO IS RAJAT BEDI
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਜਤ ਬੇਦੀ
RAJAT BEDI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.