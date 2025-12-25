ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਗਤਕਾ ਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 25, 2025 at 11:43 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੇਹਰ' ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਆਰਟਸ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 2' ਅਤੇ 'ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼', 'ਮਸਤਾਨੇ' ਅਤੇ 'ਗੱਲਵਕੜੀ' ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਸਫਲਤਮ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਅਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੌਬਰੀ' ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਡ ਭੂਮਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਗਤਕਾ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
