ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਪੋਸਟਰ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 14, 2026 at 10:08 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹਿੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੌਬਰੀ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਅਤੇ ਮਾਘੀ ਮੌਕੇ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਏਕਰ ਮੀਡੀਆ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਲਾਰੈਂਸ ਜੌਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਸੌਰਭ ਵਰਮਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।
ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਡ ਥੀਮ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਿਤ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਾਇਲ ਰਾਜਪੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਇਹ ਤਿਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ, ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਹੈ"...ਦੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧਾਰਿਤ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਅਨੌਖੇ, ਰੁਮਾਂਚਕ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਰੋਲਰਕੋਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਪੱਖ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਗਾਣਿਆ ਦੀ ਸੰਗੀਤਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਡ੍ਰੀਮਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੇਹਰ' ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
