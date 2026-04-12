ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੋਰ ਸਭ ਦਾ ਬਣੂਗਾ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੰਜਾਬ

ਫਿਲਮ 'ਮੋਰ ਸਭ ਦਾ ਬਣੂਗਾ' ਦਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਦੇਵ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਦੇਵ (ETV Bharat Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 12, 2026 at 12:22 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੋਰ ਸਭ ਦਾ ਬਣੂਗਾ' ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਦੇਵ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

'ਐਸ ਐਂਡ ਐਚ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ 'ਰਾਅ ਆਈ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਰਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲਵਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੀਡ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਦੇਵ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੁੱਗਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਦੇਵ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ (ETV Bharat Special Arrangement)

ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ', 'ਮਸਤਾਨੇ' ਅਤੇ 'ਵਾਰਨਿੰਗ' ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਦੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਤੀਜੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਿਡ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਊਥ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜਾ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਨਾਮ', 'ਗੈਸਲਾਈਟ' ਅਤੇ 'ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰਿੰਦੇ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

