‘ਗਿੱਲੀ ਲੱਕੜ ਨਾ ਵਰਤਣਾ’, ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਖਾਸ ਇੱਛਾ
ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ 12 ਮਣ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
Published : October 8, 2026 at 5:20 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਸ-ਰਸ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੋਰੰਜਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਨਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸਨ; ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਦਿਲ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਦੁੱਖ
ਸੀਨੀਅਰ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਕੇਸ਼ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ "ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ" ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇਮੋਜੀ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।
ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ; ਮੇਰੇ ਲਈ 12 ਮਣ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਢੇਰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਉਹੀ ਵਰਤਣਾ। ਗਿੱਲੀ ਲੱਕੜ ਨਾ ਵਰਤਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠੇਗਾ। ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਤ ਦੇ ਉਸ ਪਲ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।"
ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੇਬਾਕ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਇੱਕ ਬੇਫਿਕਰ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਲਕਾਂਤੀ ਪਾਟੇਕਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਮਲਹਾਰ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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