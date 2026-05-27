ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਹੜੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਧੁੰਦ' ਰਾਹੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਸ਼ਾਂਤ ਗੁਲੀਆ ਜਲਦ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਧੁੰਦ' (ETV Bharat/GFX team)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 27, 2026 at 3:01 PM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ-ਦਿਨੀਂ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਸ਼ਾਂਤ ਗੁਲੀਆ ਓਟੀਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਤੇ ਬਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਧੁੰਦ' ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਸ਼ਾਂਤ ਗੁਲੀਆ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ (ETV Bharat)

ਕ੍ਰਾਈਮ, ਥ੍ਰਿਲਰ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਸ਼ਾਂਤ ਗੁਲੀਆ ਵੱਲੋ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਦ ਅਸਮਰ ਸਟੂਡੀਓਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਜਾਬ ਖਾਨ, ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਹਨ।

ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ 'ਚ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਸ਼ਾਂਤ ਗੁਲੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਆਨੰਦ, ਹਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ, ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਟਾਈਗਰ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਾਂਤ ਗੁਲੀਆ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ 'ਦਾਲ ਰੋਟੀ', 'ਸਕੈਂਡਲ ਵਿਦ ਸੀਈਓ', 'ਡੌਨਸ ਐਂਡ ਡਾਰਲਿੰਗ', 'ਏ ਸਟ੍ਰੈਜਰ ਬਾਏ ਦ ਹਿੱਲ', ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਨਾਲ 'ਗੂੰਜਨ ਸਕਸੈਨਾ' (ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਨਿਭਾਏ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਸ਼ਾਂਤ ਗੁਲੀਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਸ਼ਾਂਤ ਗੁਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੰਟੈਂਟ ਅਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਿਆਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਖੇ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਫ਼ਿਲਮ 'ਹੈਡ ਟਿਲ ਡੈਂਥ' ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਵਪੂਰਨ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਛੋਟੀ ਚਿੜੀਆ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮਲਿਆਲਮ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਊਥ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੀ ਅਸ਼ੌਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਵਿਕਾ ਗੌਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।

