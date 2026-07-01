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ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼

'ਸਈਆਰਾ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Ayushmann Khurrana next film
Ayushmann Khurrana next film (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 1, 2026 at 4:57 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਯਸ਼ ਰਾਜ ਫਿਲਮਜ਼' ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। YRF ਨੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 'ਪੋਸ਼ਮ ਪਾ ਪਿਕਚਰਸ' ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥੀਏਟਰਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਵਪਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤਰਨ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਯਸ਼ ਰਾਜ ਫਿਲਮਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੂਡੀਓ ਨੇ ਫਿਲਮ ਲਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੋਸ਼ਮ ਪਾ ਪਿਕਚਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ 'Mupapa', ਯਸ਼ ਰਾਜ ਫਿਲਮਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਮ ਪਾ ਪਿਕਚਰਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੀਏਟਰਿਕ ਸਹਿਯੋਗ 19 ਫਰਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। 'ਮੁਪਾਪਾ' ਦੋਵਾਂ ਬੈਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੀਏਟਰਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੀਏਟਰਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਗੇ। YRF ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਕਸ਼ੈ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਮ ਪਾ ਪਿਕਚਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਅਤੇ ਸਮੀਰ ਸਕਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 'ਮੁਪਾਪਾ' 19 ਫਰਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਥੀਏਟਰਿਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।"

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'Mupapa' ਯਸ਼ ਰਾਜ ਫਿਲਮਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਮ ਪਾ ਪਿਕਚਰਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੀਏਟਰਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ YRF ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਕਸ਼ੈ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 'ਸਈਆਰਾ' ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਮੀਰ ਸਕਸੈਨਾ 'Mupapa' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 'ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਵੋਹ 2' ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 15 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਕਾਮੇਡੀ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੁਦੱਸਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 2019 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਵੋਹ' ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਸੀ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ, ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਰਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

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