ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਅਸਰਾਨੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2025 at 10:40 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਸਰਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਆਓ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ:
ਯਾਰੀਆਂ (2008)
ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਯਾਰੀਆਂ' ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਸਰਾਨੀ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀਪਕ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਚਾਵਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਗਰੋਵਰ, ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਓਮ ਪੁਰੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਸਰਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਉਮਦਾ ਅਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗਤਾ ਭਰੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ।
ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ (2015)
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ' ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਪੂਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਰੋਲਜ਼ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
'ਏਕੇ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਕਰੇਜਾ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਾਹਿਲ ਮਾਹਲਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਪਣੇ ਕਈ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਡਾਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਣੇਸ਼ ਹੇਗੜੇ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਅਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਪਿੱਠਵਰਤੀ ਗਾਇਕਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂੰ ਨਿਗਮ, ਸ਼੍ਰੇਆ ਘੋਸ਼ਾਲ, ਰਿਚਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੋਨੂੰ ਕੱਕੜ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਨਾਂਅ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ।
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਅਤੇ ਅਸਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਉੱਦਮ ਅੱਗੇ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਲਮੀ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਸਿਨਮਾ ਦੇ ਮਹਾਨਤਮ ਅਦਾਕਾਰ ਰਹੇ ਅਸਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨੇਹ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਅਪਾਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਇਸ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: