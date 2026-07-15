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ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਿਦਕ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਐਂਟਰੀ, ਫਿਲਮ 'ਬੋਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲ' ਦਾ ਐਲਾਨ

ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਿਦਕ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਐਂਟਰੀ
ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਿਦਕ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਐਂਟਰੀ (Pic Credit: Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 15, 2026 at 4:27 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 'ਰਿਦਮ ਬੁਆਏਜ਼ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ', ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੋਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲ' ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਸਮੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਕਹਾਣੀ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਸਿਦਕ ਗਿੱਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੈਬਿਊ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਉਕਤ ਘਰੇਲੂ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਾਰਜ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ।

ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਾਨੀਆ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਖਾਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ।

04 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਰਾਜ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਿਯਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਰਿਦਮ ਬੁਆਏਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ', ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ-ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅੰਗਰੇਜ਼' (2015), 'ਲਵ ਪੰਜਾਬ' (2016) 'ਗੋਲਕ ਬੁਗਨੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬਟੂਆ' (2018) 'ਭੱਜੋ ਵੀਰੋ ਵੀ' (2018) 'ਲਾਈਏ ਜੇ ਯਾਰੀਆਂ' (2019), 'ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ' (2019), 'ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 2' (2020), 'ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 3' (2021) 'ਛੱਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ' (2022) ਅਤੇ 'ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਟਰੱਕ ਨੀਂ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਰਾਕੇਸ਼ ਧਵਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

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